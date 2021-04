Una Vita, anticipazioni 23 aprile: Santiago arrestato per aver tentato di uccidere Felipe, Andrade minaccia Marcia (Di giovedì 22 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 23 aprile: puntata imperdibile quella di domani! Ecco cosa accadrà. Una Vita, anticipazioni 23 aprile: Santiago finisce in carcere. Andrade minaccia Marcia Il Commissario Mendez arresta Santiago con l’accusa di aver cercato di uccidere Felipe, facendolo finire sotto a una macchina. Marcia accetterà di fornire al marito (che poi marito non è) un falso alibi, ma non servirà a nulla. Successivamente andrà a trovare Becerra in prigione ed il suo ex rapitore, Cesar Andrade, la minaccerà: presto uscirà e per lei saranno guai! Bellita litiga furiosamente con José a causa di Margarita Bellita ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 aprile 2021) Una23: puntata imperdibile quella di domani! Ecco cosa accadrà. Una23finisce in carcere.Il Commissario Mendez arrestacon l’accusa dicercato di, facendolo finire sotto a una macchina.accetterà di fornire al marito (che poi marito non è) un falso alibi, ma non servirà a nulla. Successivamente andrà a trovare Becerra in prigione ed il suo ex rapitore, Cesar, la minaccerà: presto uscirà e per lei saranno guai! Bellita litiga furiosamente con José a causa di Margarita Bellita ...

