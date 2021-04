UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 23 aprile 2021

(Di giovedì 22 aprile 2021)di Unalin onda23: Leggi anche: Unal: Alessandro D’Ambrosi sarà Giancarlo Todisco,Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riceve una nuova visita da parte del losco Pietro Abbate (Simon Grechi). Franco (Peppe Zarbo) decide di tornare ai Cantieri per proseguire le sue indagini: stavolta scoprirà qualcosa di importante? Silvia (Luisa Amatucci) e Raffaele (Patrizio Rispo) sono in ansia per Michele (Alberto Rossi), a cui comincia a stare stretta l’inattività che lo accompagna già da un po’. Guido (Germano Bellavia) è felice per il rientro a Napoli di Speranza (MariaDi Maio), ma al tempo stesso avverte la ragazza ...

Advertising

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #23aprile - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - Novella_2000 : La sorella di Stefano De Martino si è fidanzata con un attore di Un posto al sole - seba2916 : @_NonDirmelo_ Io ho già cenato , tg2 , un posto al sole ... ultima sigaretta e ninna (ore 21:28 circa ) - facciamocome : In Slovenia i figli competono con i genitori per un posto al sole: solo così si cresce. -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

La nostra analisi rivela una vera volontà di comprare unal, da utilizzare quest'anno come luogo di villeggiatura e probabilmente come fonte di reddito per gli anni a avvenire, con la fine ...Nel corso della sua carriera è stata componente fissa del cast della soap Centovetrine ed ha partecipato anche a Unal. Emanuela è diventata celebre durante il programma La Talpa, quando ...Come è naturale la "squadra" Slp di Catania ha un nuovo Segretario cosi come la Segreteria Regionale Siciliana, per continuare e migliorare l’Slp con donne, ...Il telecronista, presente nello studio di Sky Sport, ha spiegato il significato della sfida tra Lazio e Napoli in ottica Champions ...