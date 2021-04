Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 22 aprile: Samuel soffre per Speranza (Di giovedì 22 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 22 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Speranza lascia Napoli. Samuel e Vittorio reagiscono in modo diverso. Chi dei due sta male per l’assenza della ragazza? Cosa sta succedendo, intanto, ai Cantieri? E tra Clara e Alberto? Speranza, la nipote di Mariella, è partita. Samuel continua a struggersi d’amore per lei Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021)“Unal”, puntata del 222021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40?lascia Napoli.e Vittorio reagiscono in modo diverso. Chi dei due sta male per l’assenza della ragazza? Cosa sta succedendo, intanto, ai Cantieri? E tra Clara e Alberto?, la nipote di Mariella, è partita.continua a struggersi d’amore per lei Articolo completo: dal blog SoloDonna

