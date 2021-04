Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la quinta (Di giovedì 22 aprile 2021) Qual è la trama della prossima puntata, la quinta, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni, un giovane scalatore allievo di Christoph, verrà accusato della morte della sua fidanzata. Sarà proprio dopo questo terribile caso, che Dafne e suo padre Christoph saranno chiamati ad affrontare i nodi del loro passato. I due, infatti, si confronteranno e si interrogheranno circa il loro rapporto e ciò che è rimasto in sospeso. Una dura prova per entrambi, dato che la situazione padre-figlia non è proprio delle migliori. Di conseguenza anche Vincenzo e Francesco saranno chiamati ad entrare con il massimo della riservatezza nelle dinamiche di questo ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Qual è la, la, di Undal6 – Iin onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni, un giovane scalatore allievo di Christoph, verrà accusatomortesua fidanzata. Sarà proprio dopo questo terribile caso, che Dafne e suo padre Christoph saranno chiamati ad affrontare i nodi del loro passato. I due, infatti, si confronteranno e si interrogheranno circa il loro rapporto e ciò che è rimasto in sospeso. Una dura prova per entrambi, dato che la situazione padre-figlia non è proprio delle migliori. Di conseguenza anche Vincenzo e Francesco saranno chiamati ad entrare con il massimoriservatezza nelle dinamiche di questo ...

