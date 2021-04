Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella terza puntata (Di giovedì 22 aprile 2021) cosa è successo nella terza puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Finalmente c’è stata una bella notizia riguardante la giovane Dafne. La ragazza si è svegliata e ha iniziato a ricordare degli aneddoti del suo passato. Immediata la reazione di Francesco e Vincenzo, i quali si sono ritrovati travolti dal racconto di Dafne che ha sciolto alcuni misteri e, al tempo stesso, ne ha aperti degli altri. Nel corso della terza puntata di Un passo dal cielo 6 si è parlato anche di una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie. Questa delicata vicenda ha fatto da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Anche in questo ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)di Undal6 – Iin onda giovedì scorso su Rai 1? Finalmente c’è stata una bella notizia riguardante la giovane Dafne. La ragazza si è svegliata e ha iniziato a ricordare degli aneddoti del suo passato. Immediata la reazione di Francesco e Vincenzo, i quali si sono ritrovati travolti dal racconto di Dafne che ha sciolto alcuni misteri e, al tempo stesso, ne ha aperti degli altri. Nel corso delladi Undal6 si è parlato anche di una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie. Questa delicata vicenda ha fatto da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Anche in questo ...

