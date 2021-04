Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani: anticipazioni quinta puntata di giovedì 29 aprile 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Un Passo dal Cielo 6 - Daniele Liotti Sono tre i registi di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani. Il primo è Jan Maria Michelini, che firma le prime due puntate e ha già diretto in passato questo e altri prodotti Lux Vide come Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci Aiuti, oltre a Diavoli e I Medici; è il marito di Giusy Buscemi, attrice che qui torna ad indossare i panni di Manuela Nappi dopo qualche stagione di assenza. Gli altri due registi sono il riconfermato Cosimo Alemà (terza e quarta puntata) e Beniamino Catena (le restanti), che è stato dietro la macchina da presa di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. 6×05 La Domesticazione dell’uomo: Dafne e Christoph sono ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Undal6 - Daniele Liotti Sono tre i registi di Undal6 – I. Il primo è Jan Maria Michelini, che firma le prime due puntate e ha già diretto in passato questo e altri prodotti Lux Vide come Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci Aiuti, oltre a Diavoli e I Medici; è il marito di Giusy Buscemi, attrice che qui torna ad indossare i panni di Manuela Nappi dopo qualche stagione di assenza. Gli altri due registi sono il riconfermato Cosimo Alemà (terza e quarta) e Beniamino Catena (le restanti), che è stato dietro la macchina da presa di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie. A seguire ledi tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. 6×05 La Domesticazione dell’uomo: Dafne e Christoph sono ...

Un padre e una figlia che hanno da sempre difficoltà a capirsi uno con l'altra, una delle nuove protagoniste che apre uno spiraglio inatteso sul suo passato. Un passo dal cielo , come dimostra la prossima puntata , la quinta, continua anche nella sesta stagione a regalare inattesi sviluppi, sempre seguiti con apprezzamento dal pubblico, visti i risultati di ...

