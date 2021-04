“Un passo dal cielo 6” anticipazioni: ecco cosa accadrà nella puntata del 29 aprile 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la serie Rai Un passo dal cielo 6-I guardiani, con Daniele Liotti nelle vesti dell’ispettore forestale Francesco Neri, che sta ancora appassionando i fan i quali seguono con interesse le vicende che avvengono tra i monti delle Dolomiti; vediamo cosa accadrà ai personaggi nella prossima puntata in onda giovedì 29 aprile. Le anticipazioni Dal titolo La domesticazione dell’uomo il nuovo episodio vedrà nuove avventure tra i monti, nel dettaglio sarà Christoph, assieme a sua figlia Dafne ad essere coinvolto in una tragedia, ovvero la morte di una ragazza per la quale sarà accusato il suo fidanzato, allievo dell’uomo; questo metterà i due di fronte ad alcune difficoltà, si troveranno infatti a discutere sul loro ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la serie Rai Undal6-I guardiani, con Daniele Liotti nelle vesti dell’ispettore forestale Francesco Neri, che sta ancora appassionando i fan i quali seguono con interesse le vicende che avvengono tra i monti delle Dolomiti; vediamoai personaggiprossimain onda giovedì 29. LeDal titolo La domesticazione dell’uomo il nuovo episodio vedrà nuove avventure tra i monti, nel dettaglio sarà Christoph, assieme a sua figlia Dafne ad essere coinvolto in una tragedia, ovvero la morte di una ragazza per la quale sarà accusato il suo fidanzato, allievo dell’uomo; questo metterà i due di fronte ad alcune difficoltà, si troveranno infatti a discutere sul loro ...

