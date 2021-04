Un mega oleodotto minaccia gli abitanti e gli animali dell’Uganda

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Un progetto rispetto al quale il governo “non fornisce alcuna informazione precisa”, che rischia di costringere circa “200.000 famiglie” a lasciare le proprie case e che minaccia una zona dell’Uganda dove “si concentra il 70 per cento delle aree protette di tutto il Paese”. Secondo Benedict Ntale, dirigente della Association of Uganda Tour Operators, è questa l’essenza dell’East African Crude Oil Pipe Line (Eacop).

africaeuropa : RT @Recommon: Le tre banche francesi BNP Paribas, Credit Agricole e Societe Generale dicono no al finanziamento del mega-oleodotto #EACOP t… - Recommon : Le tre banche francesi BNP Paribas, Credit Agricole e Societe Generale dicono no al finanziamento del mega-oleodott… -

Ultime Notizie dalla rete : mega oleodotto

Altreconomia

Dopo il Mozambico, ora Total ha lanciato unprogetto in Uganda per lo sfruttamento delle riserve petrolifere (oltre un miliardo di barili) ... nonostante si debba costruire unriscaldato (...Chiude la rassegna ilEast African Crude Oil Pipeline (EACOP), in costruzione tra il Lago Alberta - in Uganda, in prossimità del confine con la Repubblica Democratica del Congo - e ...