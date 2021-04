Un lutto che sconvolge il mondo della musica. Ad annuncio è il fratello (Di giovedì 22 aprile 2021) A riportare la notizia, poi confermata da Rolling Stone, è il fratello dell'artista alla Associated Press raccontando che era malato da tempo. L'artista è morto nella giornata del 19 aprile, nel Connecticut. Autore e produttore di brani pop anni '70 e '80, Steinman ha lavorato per artisti come Bonnie Tyler, Celine Dion e Barbra Streisan, ma è con la band di Meat Loaf che è arrivato all'apice del successo. A lui si deve la composizione di ‘Bat Out of Hell', l'album uscito nel 1977, tra i 10 dischi più venduti nella storia della musica. La carriera di Jim Steinman Nato in California, Steinman aveva cominciato scrivendo ai tempi del college. Il suo primo brano ad essere pubblicato ‘Happy Ending' di Yvonne Elliman nel 1073. Nella sua carriera da compositore, Steinman ha lavorato a dischi che in totale ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 aprile 2021) A riportare la notizia, poi confermata da Rolling Stone, è ildell'artista alla Associated Press raccontando che era malato da tempo. L'artista è morto nella giornata del 19 aprile, nel Connecticut. Autore e produttore di brani pop anni '70 e '80, Steinman ha lavorato per artisti come Bonnie Tyler, Celine Dion e Barbra Streisan, ma è con la band di Meat Loaf che è arrivato all'apice del successo. A lui si deve la composizione di ‘Bat Out of Hell', l'album uscito nel 1977, tra i 10 dischi più venduti nella storia. La carriera di Jim Steinman Nato in California, Steinman aveva cominciato scrivendo ai tempi del college. Il suo primo brano ad essere pubblicato ‘Happy Ending' di Yvonne Elliman nel 1073. Nella sua carriera da compositore, Steinman ha lavorato a dischi che in totale ...

