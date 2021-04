Un futuro green, fatto di attenzione all'ambiente e di consumo sostenibile. Non possiamo più ritardare. Il Pianeta ha bisogno di azione (Di giovedì 22 aprile 2021) Ogni anno oltre un miliardo di persone si mobilita per l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. Ed è giusto così visto che il nostro Pianeta tra riscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai, inquinamento da smog e da microplastiche, non se la passa benissimo. Quindi ben venga un evento green mondiale che ci ricordi di proteggerla. Visto che poi nel resto dei giorni le azioni per salvarla sono ancora davvero troppo poche. Leggi anche › Come mangeremo nel 2021? Bio, tech, con attenzione al clima e qualche insetto › Joe Biden, subito svolta su clima e migranti. La Casa Bianca cambia stile Il 22 Aprile, dal 1970, si celebra la Giornata Mondiale della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Ogni anno oltre un miliardo di persone si mobilita per l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. Ed è giusto così visto che il nostrotra riscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai, inquinamento da smog e da microplastiche, non se la passa benissimo. Quindi ben venga un eventomondiale che ci ricordi di proteggerla. Visto che poi nel resto dei giorni le azioni per salvarla sono ancora davvero troppo poche. Leggi anche › Come mangeremo nel 2021? Bio, tech, conal clima e qualche insetto › Joe Biden, subito svolta su clima e migranti. La Casa Bianca cambia stile Il 22 Aprile, dal 1970, si celebra la Giornata Mondiale della ...

