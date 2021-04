Un altro duro colpo per gli Amazon Game Studios (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel corso degli ultimi anni, Amazon ha cercato di sfondare nel settore del gaming lanciando sul mercato svariati giochi. L’infrastruttura dei server a supporto e i finanziamenti disponibili per questi nuovi lanci sembravano aver gettato le basi per un futuro di grandi successi e poche difficoltà. Tuttavia, la realtà si è rivelata decisamente diversa e il colosso è passato da un problema all’altro. Finora, la casa di produzione ha puntato tutto su titoli complessi che richiedono grossi investimenti, trascurando invece altre opzioni come il mobile gaming. Proprio questo fattore potrebbe essere all’origine del problema, considerando ad esempio il successo riscosso negli ultimi anni da prodotti come le slot online, le app di poker o le altre app offerte dai nuovi siti di casinò ADM, che pur nella loro semplicità hanno conquistato una porzione significativa ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel corso degli ultimi anni,ha cercato di sfondare nel settore del gaming lanciando sul mercato svariati giochi. L’infrastruttura dei server a supporto e i finanziamenti disponibili per questi nuovi lanci sembravano aver gettato le basi per un futuro di grandi successi e poche difficoltà. Tuttavia, la realtà si è rivelata decisamente diversa e il colosso è passato da un problema all’. Finora, la casa di produzione ha puntato tutto su titoli complessi che richiedono grossi investimenti, trascurando invece altre opzioni come il mobile gaming. Proprio questo fattore potrebbe essere all’origine del problema, considerando ad esempio il successo riscosso negli ultimi anni da prodotti come le slot online, le app di poker o le altre app offerte dai nuovi siti di casinò ADM, che pur nella loro semplicità hanno conquistato una porzione significativa ...

