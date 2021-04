Ultime Notizie Serie A: Ibra ha rinnovato, Gravina chiede chiarimenti ad Agnelli – VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.30 – Lazio, parla Farris – Il vice di Inzaghi ha analizzato la pesante sconfitta incassata contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Ore 22.40 – De Laurentiis esalta il Napoli – Il presidente partenopeo ha applaudito su Twitter la prestazione della squadra di Gattuso contro la Lazio. Il suo tweet Ore 22.00 – È ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic – L’attaccante svedese ha firmato con i rossoneri fino al 2022. Ecco le prime parole dopo la firma Ore 21.30 – Atalanta, parla Gasperini – Il tecnico nerazzurro ha commentato il pareggio ottenuto in casa della Roma. Le sue parole Ore 21.00 – Roma, parla Fonseca – L’allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.30 – Lazio, parla Farris – Il vice di Inzaghi ha analizzato la pesante sconfitta incassata contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Ore 22.40 – De Laurentiis esalta il Napoli – Il presidente partenopeo ha applaudito su Twitter la prestazione della squadra di Gattuso contro la Lazio. Il suo tweet Ore 22.00 – È ufficiale il rinnovo dihimovic – L’attaccante svedese ha firmato con i rossoneri fino al 2022. Ecco le prime parole dopo la firma Ore 21.30 – Atalanta, parla Gasperini – Il tecnico nerazzurro ha commentato il pareggio ottenuto in casa della Roma. Le sue parole Ore 21.00 – Roma, parla Fonseca – L’allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match ...

