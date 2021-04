Ugo Russo | il Tar dice sì alla rimozione del murale a Napoli | adesso tocca al Comune

Advertising

raffaelemanci14 : Murale Ugo Russo, il Tar dice sì alla rimozione: tocca al Comune di Napoli - MaestroSMorra : Murale Ugo Russo, il Tar: valida l'ordinanza di rimozione del Comune di Napoli - rep_napoli : Murale Ugo Russo, il Tar: valida l'ordinanza di rimozione del Comune di Napoli [di Conchita Sannino] [aggiornamento… - NotizieFrance : “Consigliere, ho trovato i volantini per Ugo Russo anche alla stazione Metro di #Materdei. Non ho capito se sono ad… - sinapsinews : Arresto parenti Ugo Russo, le immagini della piazza di spaccio diffuse dalla Questura. -

Ultime Notizie dalla rete : Ugo Russo

Il murales in memoria dipuò essere rimosso. Il comitato che nelle scorse settimane si è battuto per la permanenza del manufatto non ha ripresentato la richiesta di sospensiva e, dunque, la rimozione potrebbe essere ...'In assenza di domanda cautelare nel ricorso per motivi aggiunti, va respinta la richiesta di rinvio dell'odierna udienza camerale'. Tecnicismi giurisprudenziali attraverso i quali il Tar ha stabilito ...Il Tar non è entrato nel merito, anche se, attraverso il pronunciamento di ieri ha stabilito che nel caso in cui, il Comune di Napoli volesse cancellare il discusso murale di Ugo Russo, ha la ...Il Tar non rinnova l'ordinanza di sospensiva per la rimozione del Murale di Ugo Russo ai Quartieri Spagnoli: si va all'udienza di merito. La decisione se cancellare o meno il dipinto, adesso, passa al ...