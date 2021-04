Uganda | apre il Centro pediatrico di Emergency progettato da Renzo Piano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi a Entebbe, in, si realizza un sogno: l’apertura deldi chirurgia pediatrica di, un progetto nato dall’incontro tra Gino Strada, chirurgo e fondatore della ong, e, uno dei più importanti architetti al mondo. Due uomini che hanno condiviso una visione: costruire un “ospedale scandalosamente bello” nel cuore dell’Africa che potesse unire la chirurgia pediatrica con il più alto livello di architettura per divenire undi riferimento per i bambini di tutto il continente. Quel sogno è diventato realtà anche grazie al sostegno del ministero della Salute ugandese: sulle rive del Lago Vittoria, a 1.200 metri in una zona verde e salubre, ildi chirurgia pediatrica diè operativo da mercoledì. I ...

Tra gli obiettivi del Centro, la formazione di medici e infermieri che possano contribuire a migliorare la chirurgia pediatrica in. 'Il Paese non è del tutto sprovvisto di strutture sanitarie, ...... cheil Triduo pasquale, che sarà presieduta in questo caso dal cardinale decano del Collegio, ...al Gruppo Scout Agesci "Foligno I" (Umbria) e alla Parrocchia romana Santi Martiri di. ...Un "ospedale scandalosamente bello" per i bambini dell'Africa. Offrirà cure chirurgiche gratuite in un contesto in cui tutto è a pagamento ...Sono amare e preoccupate le parole di Gino Strada, pronunciate durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa sulla situazione Covid in Africa, in particolare in Sudan e in Uganda, dove ha a ...