Ue | obiettivo 70% adulti vaccinati contro Covid entro fine estate

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Ovviamente tutti sperano che possa essere raggiunto prima”. L’“ufficiale” della Commissione Europea è di avere il 70% della popolazione adulta vaccinatala-19 “ladell’”, come detto dalla presidente Ursula von der Leyen, ma “ovviamente tutti sperano che possa essere raggiunto prima”. Lo chiarisce il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Il commissario all’Industria Thierry Breton ha ripetutamente indicato luglio, e non settembre, come il mese in cui l’Ue dovrebbe raggiungere il 70% della popolazione adulta vaccinata. L’“ufficiale” resta comunque di arrivare a quella soglia. L'articolo ...