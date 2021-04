U23 | Allievi e Juniores | domenica a Roma torna il GP Liberazione di ciclismo e si fa in tre

Advertising

GMBikeTeam : Domenica impegnativa la prossima per il #gmbiketeam saremo a Sandrigo (VI) per il campionato provinciale esordienti… -

Ultime Notizie dalla rete : U23 Allievi

leggo.it

Il via del Merida Liberazione Juniores sarà alle 13.30, mentre il Trofeo Romano Scotti - Liberazionescatterà alle 16.30. IL TRACCIATO Confermato il tracciato, che si snoderà lungo le Terme ......dove il gruppo è praticamete tutto a disposizione ad eccezione di Toninelli eancora out. Oggi intanto il girone A gioca un altro recupero alle ore 15 infatti è in programma. Juventus- ...Finalmente Gran Premio Liberazione. Dopo due anni di assenza, torna infatti domenica 25 aprile sulle strade della Capitale il “Mondiale di Primavera”, che negli anni ha lanciato ...Due podi e altri quattro atleti in Top 10 per il Team Bykers Viggiano nella XC Bosco Cerano Masseria Guarini Varano Bike Race ...