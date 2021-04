Tv: è morto Thomas Fritsch, popolare attore dei telefilm polizieschi tedeschi (Di giovedì 22 aprile 2021) Berlino, 22 apr. - (Adnkronos) - L'attore Thomas Fritsch, popolare volto della televisione tedesca interprete di numerosi telefilm polizieschi, è morto ieri a Monaco di Baviera all'età di 77 anni. Attivo tra piccolo e grande schermo a partire dagli anni '60, ha recitato a un'ottantina di produzioni. Dopo aver recitato nel telefilm "Squadra speciale K1" (1977), divenne un volto noto grazie alla serie "L'ispettore Derrick", dove ha recitato fino al 1990, comparendo spesso al fianco dell'ispettore capo Sephan Derrick (Horst Tappert). E' apparso più volte anche in episodi di "Il commissario Köster", "Un dottore tra le nuvole", "Il nostro amico Charly", "La nostra amica Robbie" e "Wolff - Un poliziotto a Berlino". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Berlino, 22 apr. - (Adnkronos) - L'volto della televisione tedesca interprete di numerosi, èieri a Monaco di Baviera all'età di 77 anni. Attivo tra piccolo e grande schermo a partire dagli anni '60, ha recitato a un'ottantina di produzioni. Dopo aver recitato nel"Squadra speciale K1" (1977), divenne un volto noto grazie alla serie "L'ispettore Derrick", dove ha recitato fino al 1990, comparendo spesso al fianco dell'ispettore capo Sephan Derrick (Horst Tappert). E' apparso più volte anche in episodi di "Il commissario Köster", "Un dottore tra le nuvole", "Il nostro amico Charly", "La nostra amica Robbie" e "Wolff - Un poliziotto a Berlino".

