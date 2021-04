Tv e Cinema sotto choc: il famosissimo attore è appena venuto a mancare (Di giovedì 22 aprile 2021) L'attore Thomas Fritsch, popolare volto della televisione interprete di numerosi telefilm polizieschi, è morto ieri a Monaco di Baviera all'età di 77 anni. Attivo tra piccolo e grande schermo a partire dagli anni '60, ha recitato a un'ottantina di produzioni. Dopo aver recitato nel telefilm "Squadra speciale K1" (1977), divenne un volto noto grazie alla serie "L'ispettore Derrick", dove ha recitato fino al 1990, comparendo spesso al fianco dell'ispettore capo Sephan Derrick (Horst Tappert). E' apparso più volte anche in episodi di "Il commissario Köster", "Un dottore tra le nuvole", "Il nostro amico Charly", "La nostra amica Robbie" e "Wolff - Un poliziotto a Berlino". Thomas Fritsch (Dresda, 16 gennaio 1944 – Monaco di Baviera, 21 aprile 2021) è stato un attore, doppiatore e cantante tedesco. attore che fu attivo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Thomas Fritsch, popolare volto della televisione interprete di numerosi telefilm polizieschi, è morto ieri a Monaco di Baviera all'età di 77 anni. Attivo tra piccolo e grande schermo a partire dagli anni '60, ha recitato a un'ottantina di produzioni. Dopo aver recitato nel telefilm "Squadra speciale K1" (1977), divenne un volto noto grazie alla serie "L'ispettore Derrick", dove ha recitato fino al 1990, comparendo spesso al fianco dell'ispettore capo Sephan Derrick (Horst Tappert). E' apparso più volte anche in episodi di "Il commissario Köster", "Un dottore tra le nuvole", "Il nostro amico Charly", "La nostra amica Robbie" e "Wolff - Un poliziotto a Berlino". Thomas Fritsch (Dresda, 16 gennaio 1944 – Monaco di Baviera, 21 aprile 2021) è stato un, doppiatore e cantante tedesco.che fu attivo ...

