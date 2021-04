Tv e cinema in lutto Morto l’attore | volto di film e serie di grande successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Gravenel mondo della televisione e del. Se n’è andata una delle figure più note nel piccolo schermo. La notizia del suo decesso ha scontutti i telespettatori, rimasti colpiti da questa perdita. Lui è spirato all’età di 77 anni nella giornata del 21 aprile, lasciando parenti, amici e quanti lo avevano conosciuto nel dolore più profondo. Nella sua carriera professionale si registrano numerose interpretazioni di ruoli che inevitabilmente lo hanno reso molto celebre. I suoi genitori erano tra l’altro molto famosi, infatti era figlio di un cantante ed attore e di una ballerina. Oltre che in televisione, lo si ricorda anche nel mondotografico. In totale ha preso parte a circa ottanta produzioni, a partire dai lontani anni Sessanta. Ha anche prestato la sua voce in qualità di doppiatore e ha anche ...