Turismo, con le riaperture è boom di prenotazioni per l’estate: “+33% in pochi giorni”. E aprono nuovi hotel (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono principalmente due le notizie che ci fanno guardare al prossimo futuro con maggiore speranza. Riguardano il Turismo, settore che in Italia rappresenta una miniera d’oro e un asset economico che, secondo l’ultimo rapporto Enit, prima della pandemia di Covid pesava per circa il 13% del Prodotto interno lordo. Un settore che dopo l’annuncio delle riaperture è pronto a ripartire. La prima notizia positiva riguarda le prenotazioni per l’estate 2021. L’impennata di richieste è stata fotografata dal Centro sudi di Italianway, azienda che opera sul mercato italiano degli affitti brevi. “Abbiamo registrato un incremento del volume di prenotazioni giornaliere del 33%, con picchi di 80mila euro di prenotazioni raccolti sabato scorso, il giorno dopo la conferenza stampa”, spiega l’ad Marco ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono principalmente due le notizie che ci fanno guardare al prossimo futuro con maggiore speranza. Riguardano il, settore che in Italia rappresenta una miniera d’oro e un asset economico che, secondo l’ultimo rapporto Enit, prima della pandemia di Covid pesava per circa il 13% del Prodotto interno lordo. Un settore che dopo l’annuncio delleè pronto a ripartire. La prima notizia positiva riguarda leper2021. L’impennata di richieste è stata fotografata dal Centro sudi di Italianway, azienda che opera sul mercato italiano degli affitti brevi. “Abbiamo registrato un incremento del volume digiornaliere del 33%, con picchi di 80mila euro diraccolti sabato scorso, il giorno dopo la conferenza stampa”, spiega l’ad Marco ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Molti Paesi sono già aperti al turismo internazionale e altri lo stanno per fare, ma occorre avere un passaporto va… - borghi_claudio : @Ladyblue2222 Scusi, posto che sì, farò il possibile perchè è una stupidata, però mi risulta oscuro come una zona r… - FraBonomo : RT @ftoitalia: Bene sostegno @massimogara a emendamento presentato a #dlSostegni da @RobertoMarti74 su estensione #voucher da 18 a 24 mesi:… - Florian98168458 : @zappas10 @mgmaglie @Monica48410333 Allora ennesima presa in giro. Titti si fissano sul coprifuoco, altrettanto… - moonrisingnight : @LaStampa Con il coprifuoco alle 22.00 c'è solo la 'mano dello stato' sul turismo. -