Tumori sangue | summit di 600 ematologi | cure e farmaci innovativi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oltre 600di tutto il mondo si incontrano, il 26 e 27 aprile, per il convegno "Leukemia 2021", il meeting biennale dedicato alle leucemie e non solo, promosso da Ail per fare il punto sui ...

... il meeting biennale dedicato alle leucemie e non solo, promosso da Ail per fare il punto sui progressi scientifici, i risultati e le cure sperimentali in tema didel, dai mielomi ai ...Oggi, invece, possiamo parlare di progressi spaventosi che hanno cambiato la storia di queste malattie, come per altridel". Con queste le parole Angelo Michele Carella, già direttore ...Roma, 22 apr. (askanews) - Oltre 600 ematologi di tutto il mondo si incontrano, il 26 e 27 aprile, per il convegno 'Leukemia 2021', il ...La nuova molecola efficace nei pazienti già trattati. Ora va portato questo approccio in fase preoperatoria e in prima linea. Risultati importanti anche nei carcinomi del polmone e testa-collo. Nelle ...