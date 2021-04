Truffa dello specchietto a Casalnuovo, arrestati due giovani: così agivano per estorcere soldi (Di giovedì 22 aprile 2021) Falsi incidenti e Truffa dello specchietto, due persone in manette. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Alessio Ferdinandi nato ad Aversa (NA) il 26.8.1994 e Giovanni Prato nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 15.7.1995, ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Truffa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Falsi incidenti e, due persone in manette. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Alessio Ferdinandi nato ad Aversa (NA) il 26.8.1994 e Giovanni Prato nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 15.7.1995, ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Napoli, tentano "truffa dello specchietto", ma c'era la polizia

Sono stati due agenti della Squadra Mobile di Napoli, entrambi non in servizio, ad accorgersi che si trattava della cosiddetta "truffa dello specchietto", un tentativo di estorsione ai danni di un aut ...

