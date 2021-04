Trova il palloncino con le letterine e fa lui il “Babbo Natale” La storia di due gemelline fortunate – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Quando hanno lanciato per aria i loro palloncini a forma di stella con la lista dei regali per, Luna e Gianella Gonzalez non potevano certo immaginare che quei desideri potessero avverarsi. La madre delle due gemelle di 4 anni, Leticia Gonzalez – che vive a Liberal, in Kansas, assieme alle sue figlie – ha raccontato l’accaduto a Good Morning America, spiegando come fosse certa che i palloncini sarebbero andati perduti o magari “impigliati a qualche albero”. LEGGI ANCHE => Mamma spende 8mila sterline in regali per sé stessa: “Una lezione importante per i miei figli” Invece i palloncini sono stati rinvenuti da Alvin Bamburg a Grand Cane, in Louisiana. Nella lista di Luna, destinata a, comparivano caramelle, una palla di Spider-Man, una bambola Frozen, un cucciolo e un My Little Pony, mentre ...