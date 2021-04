Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Le riaperture? Motivi esclusivamente politici Salvini urla per ottenere ancora di più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Questedel 26 aprile? Isono”. Così Marco, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito del decreto che regolerà le misure anti-Covid a partire dal prossimo lunedì. “Infatti non è stato consultato nemmeno il Comitato tecnico scientifico, che avrebbe suggerito sicuramente qualche prudenza in più – ha aggiunto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Questo è un governo di centrodestra, nato per sfasciare l’alleanza di centrosinistra e per, possibilmente, evitare che si riproponesse in futuro e per rimodellare il quadro politico, raddrizzando le gambe ai cani, cioè agli elettori”. La Lega ha deciso di astenersi ...