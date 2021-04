Trasporti Napoli: “A giugno ci saranno nuovi treni della Metro” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I nuovi treni per la linea 1 del Metrò di Napoli potranno entrare in servizio a partire da giugno, quando sarà completata la documentazione – in parte attesa dalla casa produttrice spagnola – da fornire all’ Ustif , e saranno ultimate le prove che richiederanno una decina di giorni”. Queste le parole dell’ ingegnere Serena Riccio, dirigente del servizio Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Sempre entro giugno potrà essere aperta la Stazione Duomo, i cui lavori cominciarono il 14 novembre 2001. Sono quattro i treni già consegnati all’ ANM dalla CAF, l’ impresa costruttrice di Bilbao, il primo dei quali il 9 marzo 2020. Rispetto ai 19 previsti, un altro treno è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Iper la linea 1 del Metrò dipotranno entrare in servizio a partire da, quando sarà completata la documentazione – in parte attesa dalla casa produttrice spagnola – da fornire all’ Ustif , eultimate le prove che richiederanno una decina di giorni”. Queste le parole dell’ ingegnere Serena Riccio, dirigente del servizio Linea 1politana di. Sempre entropotrà essere aperta la Stazione Duomo, i cui lavori cominciarono il 14 novembre 2001. Sono quattro igià consegnati all’ ANM dalla CAF, l’ impresa costruttrice di Bilbao, il primo dei quali il 9 marzo 2020. Rispetto ai 19 previsti, un altro treno è ...

