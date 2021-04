Trash Italiano: chi è Marco, il fondatore del sito? Cognome, età, lavoro, curiosità, Instagram (Di giovedì 22 aprile 2021) Marco è il fondatore del sito Trash Italiano. Volete sapere il Cognome di chi ha fatto nascere il fenomeno del web e alcune curiosità su di lui? Leggi anche: Trash Italiano: perché ha chiuso? Azione legale da parte di Mediaset Chi è Marco, il fondatore di Trash Italiano? Marco è un ragazzo di ventisette anni,... Leggi su donnapop (Di giovedì 22 aprile 2021)è ildel. Volete sapere ildi chi ha fatto nascere il fenomeno del web e alcunesu di lui? Leggi anche:: perché ha chiuso? Azione legale da parte di Mediaset Chi è, ildiè un ragazzo di ventisette anni,...

Advertising

Patrick29137865 : Ma solo io seguivo trash italiano per i video trash della tv e farmi due risate senza considerarlo un “influencer”… - SergiPatrizia : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - sicksadworldit : Trash Italiano torna solo su Instagram, spariscono i video Mediaset: i retroscena – Sick Sad World • Triste Mondo M… - zazoomblog : Trash Italiano torna solo su Instagram spariscono i video Mediaset: i retroscena - #Trash #Italiano #torna… - legendaryblondy : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… -