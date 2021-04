Tragico incidente a Torvaianica: gattino “falciato” e ucciso durante il taglio dell’erba a scuola, un altro è in gravi condizioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Un Tragico incidente si è verificato questa mattina alla scuola Pestalozzi di Torvaianica. durante le operazioni di sfalcio dell’erba presso l’Istituto Scolastico da parte di una Ditta incaricata un gattino, evidentemente nascosto nella vegetazione, è stato falciato e ucciso. Un altro è rimasto invece gravemente ferito mentre altri due sono rimasti fortunatamente illesi e successivamente adottati dalla maestre. gattino ucciso a Torvaianica, l’ENPA: «Fatti del genere non devono ripetersi, servono precauzioni» Del caso se ne sta occupando l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) della delegazione di Pomezia. L’Associazione fa sapere intanto che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Unsi è verificato questa mattina allaPestalozzi dile operazioni di sfalciopresso l’Istituto Scolastico da parte di una Ditta incaricata un, evidentemente nascosto nella vegetazione, è stato. Unè rimasto invece gravemente ferito mentre altri due sono rimasti fortunatamente illesi e successivamente adottati dalla maestre., l’ENPA: «Fatti del genere non devono ripetersi, servono precauzioni» Del caso se ne sta occupando l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) della delegazione di Pomezia. L’Associazione fa sapere intanto che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Incidente mortale a Castel Volturno, oggi l'ultimo addio a Kekko ... nella chiesa della Santissima Assunta al Villaggio del Sole di Castel Volturno i funerali di Francesco Marmo, per gli amici Kekko, il 17enne morto a seguito di un tragico incidente avvenuto nel ...

Morte artigiano nel bolognese, Colla: "Il cordoglio della Regione, vicini alla famiglia" Cordoglio e vicinanza alla famiglia del titolare di un'azienda specializzata nella riparazione delle caldaie deceduto nella tarda serata di ieri a causa di un tragico incidente sul lavoro a Camugnano, sull'Appenino bolognese. E' quanto esprime, a nome della Giunta della Regione Emilia - Romagna , l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, ...

Tragedia a Trento, incidente motociclistico: un morto e un ferito. Viabilità bloccata sulla tangenziale il Dolomiti Nirvana, nel ricordo di Samuele Vaira L’apparecchiatura per la riabilitazione psicomotoria in dotazione alla Onlus UGI, in ricordo del giovane narzolese scomparso, appena diciottenne, in un tragico incidente stradale nel luglio 2019 ...

Incidente mortale a Castel Volturno, oggi l’ultimo addio a Kekko Si sono celebrati questo pomeriggio, nella chiesa della Santissima Assunta a Castel Volturno i funerali di Francesco Marmo detto kekko ...

