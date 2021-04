Tra Lega e Fratelli d'Italia (per ora) resiste il fair play (Di giovedì 22 aprile 2021) Il giorno dopo l'astensione della Lega in Consiglio dei ministri sul nuovo decreto anti-Covid, Matteo Salvini dice che "un alleato fedele ha il dovere di dire al suo colLega se qualcosa non va… Questo è un decreto che tiene tutto fermo". Una scelta, quella della Lega, che parecchi osservatori giudicano in parte influenzata dalla concorrenza con gli alleati di Fratelli d'Italia, che però è all'opposizione del governo Draghi. Insomma, quello del Carroccio è più un atto di forza o un sintomo di debolezza? Perché Salvini ha promesso riaperture ai ristoratori e alle categorie economiche e ora si trova stretto, a destra dagli alleati, e nel governo dalla irritazione di Draghi. Ma la leader di FdI Giorgia Meloni non ci crede: "Voi giornalisti pensate che le persone agiscano sempre per tattica… ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Il giorno dopo l'astensione dellain Consiglio dei ministri sul nuovo decreto anti-Covid, Matteo Salvini dice che "un alleato fedele ha il dovere di dire al suo colse qualcosa non va… Questo è un decreto che tiene tutto fermo". Una scelta, quella della, che parecchi osservatori giudicano in parte influenzata dalla concorrenza con gli alleati did', che però è all'opposizione del governo Draghi. Insomma, quello del Carroccio è più un atto di forza o un sintomo di debolezza? Perché Salvini ha promesso riaperture ai ristoratori e alle categorie economiche e ora si trova stretto, a destra dagli alleati, e nel governo dalla irritazione di Draghi. Ma la leader di FdI Giorgia Meloni non ci crede: "Voi giornalisti pensate che le persone agiscano sempre per tattica… ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra Lega 200mila precari a settembre: un incubo scuote il governo. È scontro tra Lega e M5S. Il ministro Bianchi si appella al Parlamento Orizzonte Scuola Tra Lega e Fratelli d'Italia (per ora) resiste il fair play Il giorno dopo l'astensione della Lega in Consiglio dei ministri sul nuovo decreto anti-Covid , Matteo Salvini dice che "un alleato fedele ha ...

Piemonte: sospesa la proposta di legge pro-slot, una vittoria della società civile La consigliera Monica Canalis: «Maggioranza divisa, alla fine la Lega si è schiantata. È mancata la politica come capacità di dialogo e ascolto. Prevale l’attenzione alla salute e ai più fragili, vinc ...

