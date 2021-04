Torna il Job Virtual Fair Unina: Graded a caccia di quattro nuovi profili professionali (Di giovedì 22 aprile 2021) Più di 3.200 studenti iscritti, 207 aziende, 105 posizioni aperte: sono i numeri del “Virtual Job Fair”, format creato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli per avvicinare gli studenti alle aziende. Anche quest’anno l”Career Day” è Tornato in edizione digitale con un evento di presentazione che si è tenuto giovedì 22 aprile. Tra le aziende presenti Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, che ha partecipato con l’ingegnere Davide Capuano, R&D Specialist dell’azienda, presentando i punti di forza dell’azienda, in una fase di sviluppo crescente, i progetti in cantiere e i profili professionali attualmente ricercati. Circa 90 le prenotazioni già registrate su jobservice.Unina.it, il canale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Più di 3.200 studenti iscritti, 207 aziende, 105 posizioni aperte: sono i numeri del “Job”, format creato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli per avvicinare gli studenti alle aziende. Anche quest’anno l”Career Day” èto in edizione digitale con un evento di presentazione che si è tenuto giovedì 22 aprile. Tra le aziende presenti, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, che ha partecipato con l’ingegnere Davide Capuano, R&D Specialist dell’azienda, presentando i punti di forza dell’azienda, in una fase di sviluppo crescente, i progetti in cantiere e iattualmente ricercati. Circa 90 le prenotazioni già registrate su jobservice..it, il canale ...

Advertising

ildenaro_it : Torna il #Job #Virtual #Fair #Unina: @GradedSpa a caccia di quattro nuovi #profili #professionali - uniiulm : ?? Torna la #CareerWeek Virtual Edition, l’evento di recruiting più atteso dagli studenti! ?? 10-12 maggio - Job Fai… - valtiberina : Pallavolo serie B/M: la Job Italia torna in campo dopo un mese di stop: al Pala Ioan arriva Sangiustino - valtiberina : Pallavolo serie B/M: In Job Città di Castello, si torna in campo dopo un mese, si gioca il derby contro la ERM grou… -