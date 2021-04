Torino, infermiera contro il vaccino anti Covid: 'Non mi vaccinerò, a costo di essere sospesa' (Di giovedì 22 aprile 2021) commenta Rischia la sospensione dal lavoro, eppure la posizione di un'infermiera 40enne che lavora in una grande struttura sanitaria pubblica in Piemonte, è irremovibile: 'Non mi vaccinerò, ma non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) commenta Rischia la sospensione dal lavoro, eppure la posizione di un'40enne che lavora in una grande struttura sanitaria pubblica in Piemonte, è irremovibile: 'Non mi, ma non ...

Advertising

repubblica : L'infermiera: 'Mandatemi via, ma io il vaccino non lo faccio' - SkyTG24 : Covid, infermiera No Vax a Torino: 'Mandatemi via ma non lo faccio' - Robertoruggine : RT @SkyTG24: Covid, infermiera No Vax a Torino: 'Mandatemi via ma non lo faccio' - seb5113910 : RT @repubblica: L'infermiera: 'Mandatemi via, ma io il vaccino non lo faccio' - ClinicamenteB : L'infermiera obiettrice: 'Mandatemi via, ma io il vaccino non lo faccio' -