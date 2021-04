Tommaso Zorzi e Sonia Bruganelli | la frecciatina contro Barbara D' Urso

Advertising

MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - blueyesinthesky : @mattechamp @Costanzo @tommaso_zorzi @ParieAlba Molto imbarazzo. - JosNapoleon3 : @pippoinippo @tommaso_zorzi wow ?? bravissima @SBruganelli ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Ospite del Punto Z, il programma disu Mediasetplay, l'ex naufrago ha fatto una confessione bomba su Elisa Isoardi. Akash ha ammesso di aver lasciato il programma, e non essere rimasto ...Elettra Lamborghini non è seduta vicino a Iva Zanicchi e, vi spieghiamo qual è il motivo di questa decisione Non ha bisogno di molte presentazioni, lei che nonostante la sua giovane età, è conosciutissima in mezza Europa. Parliamo di Elettra ...Leggi anche > Marco Carta si sposa, l'annuncio in lacrime: «Mi sento pronto» Galleria: GF Vip, brutta lite tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Oppini: cosa è successo dopo la puntata (FUNweek) ...Sonia Bruganelli è stata ospite dello show tv di Tommaso Zorzi, che ha scagliato una frecciatina contro Barbara D'Urso.