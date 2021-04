Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso, ‘guerra fredda’ tra l’opinionista e la conduttrice? Ecco cosa è successo (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ da ieri sera disponibile la nuova puntata de Il Punto Z con Tommaso Zorzi che ha avuto tra i suoi ospiti Akash Kumar. All’inizio dell’intervista, Tommaso ha lanciato una non troppo velata frecciatina a Barbara D’Urso. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, la conduttrice non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti del venticinquenne. Voci di corridoio insinuano però che la presentatrice se la sia presa perché, finito il programma, Tommaso non avrebbe voluto presenziare in nessun programma di Barbara. Durante l’ospitata di Akash a Domenica Live, Barbara aveva palesato la sua volontà di non voler parlare di Tommaso, sviando ogni discorso su di lui. QUI per vedere il video (minuto 02:47:05). Il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ da ieri sera disponibile la nuova puntata de Il Punto Z conche ha avuto tra i suoi ospiti Akash Kumar. All’inizio dell’intervista,ha lanciato una non troppo velata frecciatina a. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, lanon ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti del venticinquenne. Voci di corridoio insinuano però che la presentatrice se la sia presa perché, finito il programma,non avrebbe voluto presenziare in nessun programma di. Durante l’ospitata di Akash a Domenica Live,aveva palesato la sua volontà di non voler parlare di, sviando ogni discorso su di lui. QUI per vedere il video (minuto 02:47:05). Il ...

