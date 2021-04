Tod's, Lvmh acquista 2,25 milioni di azioni e sale al 10% (Di giovedì 22 aprile 2021) "Lvmh accresce fino al 10% la quota già posseduta in Tod's"; "Si consolida con questa operazione la ventennale amicizia tra la Famiglia Arnault e la famiglia Della Valle", annuncia una nota. Diego ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "accresce fino al 10% la quota già posseduta in Tod's"; "Si consolida con questa operazione la ventennale amicizia tra la Famiglia Arnault e la famiglia Della Valle", annuncia una nota. Diego ...

Advertising

Robbetta : RT @rtl1025: ?? Diego Della Valle & C. ha sottoscritto con Delphine, società interamente detenuta da LVMH, un contratto per la vendita di 2.… - giornaleradiofm : Tod's, Lvmh acquista 2,25 milioni di azioni e sale al 10%: (ANSA) - ROMA, 22 APR - 'LVMH accresce fino al 10% la qu… - 10Babi10 : RT @scarlots: #Lvmh sale al 10% della Tod's acquistando da Diego Della Valle azioni per 74,5 milioni #Tods - fisco24_info : Tod's, Lvmh acquista 2,25 milioni di azioni e sale al 10%: 'Si consolida amicizia tra le famiglie Della Valle e Arn… - BrunoMaggi : RT @scarlots: #Lvmh sale al 10% della Tod's acquistando da Diego Della Valle azioni per 74,5 milioni #Tods -