Tod’s: Lvmh acquista 2,25 milioni di azioni e sale al 10% (Di giovedì 22 aprile 2021) Il prezzo è di 33,1 euro ad azione. Della Valle:?molto contento, si consolida amicizia con famiglia Arnault. Un ottimo motivo per pensare a eventuali opportunità da cogliere insieme nel futuro. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 aprile 2021) Il prezzo è di 33,1 euro ad azione. Della Valle:?molto contento, si consolida amicizia con famiglia Arnault. Un ottimo motivo per pensare a eventuali opportunità da cogliere insieme nel futuro.

