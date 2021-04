(Di giovedì 22 aprile 2021) Ventiquattro ore diil 3prossimo per i lavoratori di mare e di terra della/Cin. Are la mobilitazione all’interno del gruppo Onorato Armatori lae laper accedere i riflettori sulla “delicatissima situazione del gruppo che rischia di precipitare compromettono le sorti di 6mila lavoratori di mare e di terra”. Il 16 aprile scorso i sindacati avevano richiesto “un incontro urgente sulla situazione del Gruppo dopo la richiesta di ristrutturazione del debito giudicata inammissibile dalla Procura di Milano e che il Tribunale di Milano ha rinviato al 62021 a tal proposito la decisione” Successivamente “siamo venuti a conoscenza a mezzo stampa, che lain A.S: ha ...

Advertising

TV7Benevento : Tirrenia, Federmar-Cisal trasporti proclama 24 ore sciopero 3 maggio... - lifestyleblogit : Tirrenia, Federmar-Cisal trasporti proclama 24 ore sciopero 3 maggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Federmar

Metro

Ventiquattro ore di sciopero il 3 maggio prossimo per i lavoratori di mare e di terra della/Cin. A proclamare la mobilitazione all'interno del gruppo Onorato Armatori lae la Cisal Trasporti per accedere i riflettori sulla "delicatissima situazione del gruppo che rischia di ...Ventiquattro ore di sciopero il 3 maggio prossimo per i lavoratori di mare e di terra della/Cin. A proclamare la mobilitazione all'interno del gruppo Onorato Armatori lae la Cisal Trasporti per accedere i riflettori sulla "delicatissima situazione del gruppo che rischia di ...Ventiquattro ore di sciopero il 3 maggio prossimo per i lavoratori di mare e di terra della Tirrenia/Cin. A proclamare la mobilitazione all’interno del gruppo Onorato Armatori la Federmar e la Cisal T ...Il sindacato: "Ad oggi il Governo non ha ancora voluto ascoltarci, né ci risulta abbia preso posizione nei confronti dei Commissari di Tirrenia in A.S. al fine di agevolare un accordo".