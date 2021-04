Tiro a volo e tiro a segno | Mondiali juniores 2021 | ecco la nuova data

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre la stagione internazionale cerca, nonostante le oggettive difficoltà, di entrare nel vivo per avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo, l’ISSF ha ufficialmente comunicato che idisubiranno una modifica temporale. La rassegna iridedicata ai più giovani, che si terrà in quel di Lima, è stata infatti spostata dal 27 settembre –originale dell’inizio della manifestazione – al 10 ottobre. La durata di tredici giorni farà protrarre l’evento, poi, sino al 23 ottobre. Una kermesse molto attesa quella che si organizzerà in terra peruviana che assegnerà medaglie e titoli nella categoria precedente a quella dell’ingresso fra i ...

