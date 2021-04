TIRAMISÙ VELOCE SENZA UOVA

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il è un dolce al cucchiaio facile e goloso, perfetto come dessert di un bel pranzo con amici e parenti. Perché definisco questo”? Perché si realizza davvero in 5 minuti e con pochissimi ingredienti! Con poche posse riusciremo a preparare un dolce sfizioso che piacerà davvero a tutti, anche al più esigente dei nostri ospiti! Fare la crema è un vero gioco da ragazzi. Si versa la panna in una ciotola, si aggiunge il mascarpone e lo zucchero a velo, si profuma con un po’ di vaniglia e si lavora tutto con lo sbattitore elettrico. In pochi istanti realizzeremo una crema di panna davvero irresistibile! Il resto della ricetta è uguale a quella delclassico. I savoiardi vengono bagnati nel caffè e vanno disposti a strati insieme alla crema in una pirofila. Il riposo in frigo poi farà il resto ...