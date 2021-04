The Wolf of Wall Street: Margot Robbie mentì alla sua famiglia sulle scene di sesso (Di giovedì 22 aprile 2021) Margot Robbie ha ammesso di aver mentito ai suoi cari per mesi a proposito delle scene di sesso presenti in The Wolf of Wall Street. Margot Robbie ha ammesso di non essere stata onesta al 100% con i suoi cari a proposito della natura del personaggio di Naomi, partner del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. L'attrice ha anche confessato di aver mentito per mesi alla sua famiglia, dicendo loro che le scene di sesso presenti nella pellicola non erano reali. Subito dopo la prima del film Margot iniziò ad apparire in diversi programmi televisivi al fine di promuovere la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021)ha ammesso di aver mentito ai suoi cari per mesi a proposito delledipresenti in Theofha ammesso di non essere stata onesta al 100% con i suoi cari a proposito della natura del personaggio di Naomi, partner del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in Theof. L'attrice ha anche confessato di aver mentito per mesisua, dicendo loro che ledipresenti nella pellicola non erano reali. Subito dopo la prima del filminiziò ad apparire in diversi programmi televisivi al fine di promuovere la ...

