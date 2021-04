The Graf presenta una soluzione scalabile di microtransazione

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 22 aprile 2021) Scalar aggrega e comprime le transazioni query sul network The Graph per renderle più veloci ed economiche Proprio ieri The Graph ha svelato Scalar, un sistema di. La tecnologia aggrega e comprime le transazioni prima che siano finalizzate on-chain, fornendone inoltre il rendimento per accogliere la crescita futura di The Graph. The Graph è un protocollo di indicizzazione che consente agli sviluppatori di creare e pubblicare API aperte, chiamate sottoi. Le applicazioni possono quindi utilizzarli per eseguire query sui dati provenienti dalla blockchain. Finora, sono stati distribuiti più di 10.000 sottoi per una miriade di applicazioni, tra cui Synthetix, Uniswap, AAVE, Balancer, Decentraland, Gnosis e CoinMarketCap. Ogni query sulla rete ha un prezzo individuale e solo nel marzo di ...