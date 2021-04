The Conjuring 3: Per ordine del diavolo, il trailer italiano del film horror (Di giovedì 22 aprile 2021) The Conjuring 3, capitolo della saga horror intitolato Per ordine del diavolo, arriverà il 3 giugno e il trailer italiano mostra le prime scene del film ispirato a fatti realmente accaduti. The Conjuring 3 arriverà nei cinema italiani dal 3 giugno, distribuito da Warner Bros, e il trailer italiano del nuovo film della saga cinematografica horror, intitolato Per ordine del diavolo svela le prime terrificanti sequenze del film che riporta sugli schermi i coniugi Warren. Il video si apre con l'introduzione di un caso avvenuto all'inizio degli anni '80: un ragazzo sostiene di aver commesso un omicidio seguendo gli ordini del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) The3, capitolo della sagaintitolato Perdel, arriverà il 3 giugno e ilmostra le prime scene delispirato a fatti realmente accaduti. The3 arriverà nei cinema italiani dal 3 giugno, distribuito da Warner Bros, e ildel nuovodella saga cinematografica, intitolato Perdelsvela le prime terrificanti sequenze delche riporta sugli schermi i coniugi Warren. Il video si apre con l'introduzione di un caso avvenuto all'inizio degli anni '80: un ragazzo sostiene di aver commesso un omicidio seguendo gli ordini del ...

