Tg Politico Parlamentare | edizione del 22 aprile 2021

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il consiglio dei ministri in cui la Lega non ha votato il decreto riaperture proseguono le polemiche sulla decisione del governo di non ridurre da subito il coprifuoco. Sono le regioni, con il presidente leghista Massimiliano Fedriga a prendere posizione, chiedendo di estendere alle 23 l'orario massimo consentito. Fedriga contesta anche la scelta di ampliare al 70 per cento la quota minima della didattica in presenza alle superiori. "E' stato cambiato un accordo, si tratta di un precedente molto grave", dice il presidente della conferenza delle regioni. Anche Matteo Salvini incalza l'esecutivo. Per il leghista "insistere con coprifuoco, chiusure e divieti non ha senso". Partito democratico e Cinque Stelle difendono invece la decisione del governo. Soddisfatta anche Forza Italia che tuttavia vede margini di miglioramento.