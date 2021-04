Tg Cultura, edizione del 22 aprile 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo. Dal 26 aprile nelle zone gialle riapriranno i musei, anche nei fine settimana su prenotazione, i teatri, le sale da concerto, i cinema e i live-club. Per tutti i luoghi di spettacolo la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50% di quella autorizzata fino al massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi. – AGLI UFFIZI 2.000 MQ IN PIÙ, E SPUNTANO AFFRESCHI PERDUTI Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo. Dal 26 aprile nelle zone gialle riapriranno i musei, anche nei fine settimana su prenotazione, i teatri, le sale da concerto, i cinema e i live-club. Per tutti i luoghi di spettacolo la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50% di quella autorizzata fino al massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi. – AGLI UFFIZI 2.000 MQ IN PIÙ, E SPUNTANO AFFRESCHI PERDUTI

