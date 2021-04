Terna: intesa con la comunità montana di Valle Camonica su progetto riassetto rete elettrica (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – è stata raggiunta oggi l’intesa tra Terna e la comunità montana di Valle Camonica sull’intervento di razionalizzazione della rete elettrica della Media e Bassa Valle Camonica. La proposta, elaborata da Terna e presentata nel corso di una videoconferenza, prevede, nell’area che da Cedegolo arriva fino a Pian Camuno, lo smantellamento di 220 tralicci per 48 km di linee aree a 132 kV e interramenti di linee elettriche per circa 9 km. Gli interventi consentiranno di liberare circa 120 ettari di territorio oggi attraversato da vecchi elettrodotti. Il progetto, per cui la Società investirà 30 milioni di euro, interesserà quindici Comuni e in particolare i ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – è stata raggiunta oggi l’trae ladisull’intervento di razionalizzazione delladella Media e Bassa. La proposta, elaborata dae presentata nel corso di una videoconferenza, prevede, nell’area che da Cedegolo arriva fino a Pian Camuno, lo smantellamento di 220 tralicci per 48 km di linee aree a 132 kV e interramenti di linee elettriche per circa 9 km. Gli interventi consentiranno di liberare circa 120 ettari di territorio oggi attraversato da vecchi elettrodotti. Il, per cui la Società investirà 30 milioni di euro, interesserà quindici Comuni e in particolare i ...

