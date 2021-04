Tennistavolo, Torneo Qualificazione Olimpica: Bobocica batte 4-2 lo spagnolo Cantero (Di giovedì 22 aprile 2021) Ottime notizie per i colori azzurri da Guimaraes (Portogallo), dove è in corso il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica. Mihai Bobocica ha infatti brillato nel gruppo C, battendo 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3) Jesus Cantero e staccando il pass per il tabellone. Nonostante una partenza in salita, l’italiano è stato bravo a reagire assicurandosi i tre set successivi al primo. Nonostante un accenno di rimonta del suo avversario nel quinto parziale, il numero 123 del ranking ha chiuso definitivamente i giochi, imponendosi al primo dei sette match point a disposizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ottime notizie per i colori azzurri da Guimaraes (Portogallo), dove è in corso ilEuropeo di. Mihaiha infatti brillato nel gruppo C,ndo 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3) Jesuse staccando il pass per il tabellone. Nonostante una partenza in salita, l’italiano è stato bravo a reagire assicurandosi i tre set successivi al primo. Nonostante un accenno di rimonta del suo avversario nel quinto parziale, il numero 123 del ranking ha chiuso definitivamente i giochi, imponendosi al primo dei sette match point a disposizione. SportFace.

