Tennis | ATP Barcellona 2021 | Jannik Sinner cala il tris contro Bautista Agut e vola ai quarti di finale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un eccellentebatte per la terza volta in stagione Robertoed accede aididel torneo ATP di. L’altoatesino si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Una prestazione davvero notevole per il numero 19 del mondo, che ha saputo variare molto con il servizio, chiudendo il match anche con 6 ace e con il 70% dei punti vinti con la prima di servizio.ha un passaggio a vuoto in apertura di match, quando commette tre quattro errori consecutivi con il colpo in uscita dal servizio e subisce il break dello spagnolo. La reazione dell’altoatesino è immediata e trova ilbreak nel quarto gioco.difende un’altra palla break con un ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - Luca_Pelosi : RT @lorenzofares: S I N N E R ! ! ! ???? Batte Bautista Agut ???? anche all'#AtpBarcellona (76 62) e vola ai QF dove troverà Andrey Rublev ????… - DanieleRaponi : #ATPBarcelona #tennis ???? #Sinner qualificato ai quarti battuto ???? #BautistaAgut 76(11) 62 #BCNOpenBS #ATP #ATPTour #sport #notizie #news ?? - IgorGaucho1998 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport #SkyTennis #… - kolagoke20 : RT @angelomangiante: Un decennio prenotato. Senza limiti. #Sinner @SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Sinner affronterà il russo Andrey Rublev, n.7e in gara con una wild card, finalista all'ultimo Masters di Montecarlo. Sinner - Bautista Agut, la cronaca del match Come spesso gli accade, ..., Barcellona Fognini incredulo: 'Pago per qualcosa che non ho fatto' 20 ORE FA, Barcellona Fognini squalificato per frasi ingiuriose a Barcellona UN GIORNO FA, Barcellona Musetti gioca un ...ROMA (ITALPRESS) - Il calendario Wta 2021 si arricchisce di altri due tornei e uno e' italiano. Ufficiale l'inserimento dell'Emilia Romagna Open, che si giochera' dal 16 al 22 maggio a Parma, su terra ...Un eccellente Jannik Sinner batte per la terza volta in stagione Roberto Bautista Agut ed accede ai quarti di finale del torneo ATP di Barcellona. L'altoatesino si è imposto in due set con il punteggi ...