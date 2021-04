Ted lasso: teaser trailer della seconda stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Apple ha svelato la data della prima e il teaser trailer per l’attesissima seconda stagione del sensazionale comico Ted lasso, che farà il suo debutto globale venerdì 23 luglio 2021 su Apple TV +. Ted lasso ha avuto successo? L’acclamata serie di successo è già rinnovata per una terza stagione prima della premiere della seconda stagione. “Ted lasso” ha trionfato ai Critics Choice Awards del 2021, conquistando ogni categoria in cui è nominato e ottenendo vittorie per la migliore serie comica, il miglior attore per Jason Sudeikis e la migliore attrice non protagonista per Hannah Waddingham. Tutti i riconoscimenti Dal suo debutto nell’agosto 2020, l’amata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Apple ha svelato la dataprima e ilper l’attesissimadel sensazionale comico Ted, che farà il suo debutto globale venerdì 23 luglio 2021 su Apple TV +. Tedha avuto successo? L’acclamata serie di successo è già rinnovata per una terzaprimapremiere. “Ted” ha trionfato ai Critics Choice Awards del 2021, conquistando ogni categoria in cui è nominato e ottenendo vittorie per la migliore serie comica, il miglior attore per Jason Sudeikis e la migliore attrice non protagonista per Hannah Waddingham. Tutti i riconoscimenti Dal suo debutto nell’agosto 2020, l’amata ...

