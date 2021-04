Tebas a Laporta: “Il Barcellona ha altri problemi da risolvere, la Super Lega è già morta” (Di giovedì 22 aprile 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, ha risposto così in conferenza stampa alle parole del presidente del Barcellona Joan Laporta sulla Super Lega, a suo dire una necessità: “Una settimana fa aveva un’opinione, ora ne ha un’altra. Il Barça ha tanti problemi che deve risolvere piuttosto che dedicarsi a difendere una Super Lega che è già morta. Per esempio deve risolvere i problemi finanziari n modo che possa competere ad altri livelli anche la prossima stagione. Dobbiamo smettere di parlare della Super Lega per un po’. Foto: sportskeeda.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Javier, presidente della Liga, ha risposto così in conferenza stampa alle parole del presidente delJoansulla, a suo dire una necessità: “Una settimana fa aveva un’opinione, ora ne ha un’altra. Il Barça ha tantiche devepiuttosto che dedicarsi a difendere unache è già. Per esempio devefinanziari n modo che possa competere adlivelli anche la prossima stagione. Dobbiamo smettere di parlare dellaper un po’. Foto: sportskeeda.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

