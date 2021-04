Teatro Opera, Cgil: riaprire trattativa su dotazione organica e precari (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Dopo lo sciopero dei lavoratori del Teatro dell’Opera e una bellissima manifestazione, si e’ tenuto il consiglio straordinario del Comune di Roma e la convocazione della Commissione Cultura per discutere sulla vertenza relativa alla stabilizzazione dei precari da inserire in pianta stabile anche con gradualita’ nella dotazione organica.” “Avendo l’assemblea capitolina approvato all’unanimita’ la mozione che sostiene e raccoglie le nostre proposte, respingendo quelle aziendali, si rende necessario ora un confronto che dovra’ ripartire da presupposti diversi”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Micarelli e Nadia Stefanelli della Slc Cgil Roma e Lazio. “Non e’ pensabile infatti- continuano- che una delle piu’ prestigiose istituzioni culturali della nostra citta’ e del Paese possa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Dopo lo sciopero dei lavoratori deldell’e una bellissima manifestazione, si e’ tenuto il consiglio straordinario del Comune di Roma e la convocazione della Commissione Cultura per discutere sulla vertenza relativa alla stabilizzazione deida inserire in pianta stabile anche con gradualita’ nella.” “Avendo l’assemblea capitolina approvato all’unanimita’ la mozione che sostiene e raccoglie le nostre proposte, respingendo quelle aziendali, si rende necessario ora un confronto che dovra’ ripartire da presupposti diversi”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Micarelli e Nadia Stefanelli della SlcRoma e Lazio. “Non e’ pensabile infatti- continuano- che una delle piu’ prestigiose istituzioni culturali della nostra citta’ e del Paese possa ...

