Tales of Arise | Nuovi Trailer | data di uscita | edizioni | bonus e dettagli

Tales of Arise sarà disponibile il 10 settembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS and PC. Il gioco segna un nuovo capitolo nel brand di Tales of – una serie con più di 25 anni alle spalle – e rappresenta l'evoluzione della saga JRPG. I giocatori che acquisteranno il gioco per PlayStation 4 saranno in grado di fare l'upgrade gratuito a PlayStation 5. Per i giocatori Xbox, Tales of Arise avrà un Cross-generation Double Pack che contiene sia la versione Xbox One sia quella Series XS*. I giocatori saranno immersi nella storia di un mondo composto da Rena, la stella che ha governato il pianeta Dahna con mano di ferro per i precedenti 300 anni. Gli abitanti di Rena hanno svuotato Dahna delle sue risorse naturali, schiavizzando gran parte della popolazione per raggiungere ...

