Taekwondo | i convocati dell’Italia per il Preolimpico di Sofia Serve la finale per il pass

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo gli Europei, ilitaliano e internazionale torna protagonista: nel mirino degli atleti azzurri c’è infatti ilverso i Giochi di Tokyo, che si terrà – così come la rassegna continentale – al Grand Hotel Millennium di(Bulgaria), dal 7 all’8 maggio 2021. Il direttore tecnico della formazione tricolore Claudio Nolano ha diramato i nomi degli atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica continentale per i Giochi di Tokyo 2020. A cercare di “fare compagnia” a Vito Dell’Aquila, già qualificato alla kermesse a Cinque Cerchi, ci proveranno: Paulina Armeria Vecchi, -57 kg Maristella Smiraglia, +67 kg Simone Alessio, -80 kg Nei tornei in programma, per ogni singola categoria di peso olimpica, saranno in palio due, che andranno aika che ...